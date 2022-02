NBA, Hayward out per infortunio: aggiornamento da Charlotte

Gordon Hayward fuori a tempo indeterminato. È questo il responso dopo gli esami strumentali effetuati dal giocatore per fare chiarezza sull’infortunio alla caviglia patito contro i Toronto Raptors. Hayward, atterrato male dopo un salto, si era diretto negli spogliatoi con un’andatura zoppicante.

Gordon Hayward is headed to the locker room after this scary fall.

🙏 that he is ok and it is not too serious. pic.twitter.com/bNS7ekpAtp

— Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) February 8, 2022