Mercato NBA, Washington Wizards interessati a Sabonis

Il nome di Domantas Sabonis si appresta a essere uno dei più caldi in vista della trade deadline di giovedì 10 febbraio. Gli Indiana Pacers si sono già mossi sul mercato, e potrebbero decidere di muovere altre pedine importanti della loro squadra in cambio di contropartite importanti. Secondo quanto ha riferito Adrian Wojnarowski a NBA Today, gli Washington Wizards sarebbero interessati a uno scambio per Sabonis. Tuttavia, le risorse a disposizione della franchigia potrebbero non bastare.

Wizards su Sabonis: le conferme da Washington

L’interessamento degli Wizards per il centro lituano segue le parole di Woj di sabato, in cui affermava che gli Indiana Pacers erano pronti a scambiare Sabonis e Turner anche dopo la trade di Caris LeVert. Anche l’insider Quinton Mayo, di NBCS Washington, sostiene che gli Wizards vogliano formare una coppia di All-Star, affiancando Sabonis a Bradley Beal:

“Aspettatevi che Washington si avvicini alla trade deadline in modo aggressivo, con gli occhi puntati sul lungo degli Indiana Pacers, la star Domantas Sabonis. Sabonis ha ricevuto l’approvazione da Beal e da altri all’interno dell’organizzazione Wizards, grazie alle sue abilità, al possibile fit nel sistema di coach Wes Unseld Jr, alla flessibilità contrattuale e all’età. Questo riportano le mie fonti.”

Non sorprende che Washington sia alla ricerca di un All-Star. Bradley Beal ha affermato di voler rimanere, quindi la franchigia è “obbligata” a costruire attorno a lui una squadra competitiva. Sabonis è relativamente giovane (25 anni), ha un buon contratto (meno di 20 milioni a stagione per i prossimi tre anni), e soprattutto è uno dei pochi giocatori di alto livello che potrebbe muoversi senza una spesa eccessiva a livello di asset.

Leggi anche:

NBA, Pascal Siakam: “Ho vissuto anni difficili, ma ora sto bene”

Classifica NBA 2021-2022

NBA, Klay Thompson decisivo contro i Thunder

Risultati NBA: Booker si aggiudica il duello con DeRozan, Toronto ingrana la sesta