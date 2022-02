Risultati NBA: Booker si aggiudica il duello con DeRozan, Toronto ingrana la sesta

Toronto Raptors 116 – 101 Charlotte Hornets

Partiamo dal successo esterno dei ragazzi di coach Nurse, che in quel di Charlotte non hanno troppe difficoltà nel conquistare la sesta vittoria consecutiva grazie anche ai 24 punti, 11 rimbalzi e 8 assist targati Pascal Siakam, fresco giocatore della settimana della Eastern Conference

La partenza degli ospiti è fulminante, con un parziale di 35-21 che già dal primo quarto non lascia troppi dubbi sull’esito finale del match. Charlotte, però, non si arrende, e nel terzo periodo riesce a riportarsi sul -3 grazie al contributo di Rozier e Washington, ma la scarsa mira complessiva – 41,1% dal campo per la squadra di coach Borrego – consente ai Raptors di ricacciare indietro gli avversari e blindare così la striscia vincente.

Miami Heat 121 – 100 Washington Wizards

Tutto facile per i ragazzi di Erik Spoelstra, che battono a domicilio i Wizards conquistando il successo numero 35 di questa regular season.

Gara mai realmente in discussione, con Miami in vantaggio dal primo all’ultimo minuto in virtù dei 21 punti e 7 rimbalzi di Bam Adebayo e dei 19 punti di Jimmy Butler, cifre che per stanotte bastano e avanzano per avere la meglio su una Washington meno ispirata del solito.

A fare la differenza, in particolare, è stata la precisione dalla lunga distanza: 56,3% per Miami su 32 tentativi da 3, un misero 22,6% per Washington su 31 triple tentate.

New York Knicks 104 – 113 Utah Jazz

La prima vittoria casalinga del nostro recap arriva da Salt Lake City, dove la squadra di Quin Snyder riesce ad avere la meglio sui Knicks di Budenholzer grazie ai 32 punti di Donovan Mitchell, stremato dopo aver disputato 36 minuti alla seconda partita dopo il rientro in campo dall’infortunio.

Uno sforzo necessario, però, per evitare la sconfitta ai padroni di casa, che dopo essere finiti sotto di 12 punti nel corso del quarto periodo rialzano la terza grazie a un parziale di 16-6, che spiana la strada al vantaggio Jazz sul 92-98.

A quel punto la gara si fa improvvisamente in discesa per Spida e compagni, con i Knicks che si sciolgono come neve al sole con un mediocre 5-20 dal campo e 6 palle perse fatte registrare negli ultimi 12 minuti di partita. Menzione d’onore per Julius Randle, autore di 30 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, e Mitchell Robinson, autore di un significativo 19+21.