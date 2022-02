I Phoenix Suns vincono la loro seconda partita consecutiva e lo fanno grazie ad uno straordinario Devin Booker: il numero 1 della franchigia dell’Arizona ha segnato 38 punti, registrando il 60.9% dal campo (14/23) e il 50% da tre (5/10). Per Booker si tratta della terza partita nelle ultime quattro ad aver segnato almeno 30 punti: uno stato di grazia impeccabile.

Uno score molto profilo per Devin Booker nelle ultime partite, merito di come la squadra è costruita. Nel post partita parla di questa sua facilità nel segnare così tanto e dell’All-Star Game della prossima settimana:

“Segniamo così tanto perché – oltre alla grande difesa – giochiamo in modo offensivo, così è costruita la squadra e abbiamo l’occasione di segnare in ogni momento. Sono in questa squadra da molto tempo, non forziamo nulla e non c’è motivo di farlo: abbiamo tanti giocatori di talento e sappiamo crearci le nostre occasioni. Ora chiudiamo in bellezza le ultime partite prima dell’All-Star Game, poi mi concentrerò su quello perché voglio rappresentare al meglio Phoenix”

"Trying to do a Phoenix takeover over there so we'll see how it goes."@DevinBook talks to @Dennis3DScott about #NBAAllStar weekend after the win in Chicago. #CenterCourt pic.twitter.com/62LpFr1H9b

