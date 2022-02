NBA, Joel Embiid non chiude a Simmons: “Migliori con lui in campo”

A pochi giorni dalla trade deadline, la questione Ben Simmons torna ad essere di primo piano. Joel Embiid non chiude le porte a un possibile ritorno in squadra di Simmons, come affermato in un’intervista in radio assieme all’insider Derek Bodner, vicino ai Philadelphia 76ers. Embiid ha affermato di essere concentrato solo sulla vittoria, il suo unico obiettivo.

Le parole di Embiid sulla questione Ben Simmons

Ecco le dichiarazioni di Joel Embiid:

“Voglio dire, onestamente, che sto provando a vincere. Sto provando a vincere un titolo. Qualsiasi cosa possa aiutarmi a raggiungerlo, ben venga. L’ho sempre detto, ovviamente, siamo una squadra migliore con lui in campo.”

Embiid è anche tornato a parlare della famigerata serie contro gli Atlanta Hawks agli scorsi Playoff, dove le brutte prestazioni di Simmons portarono alla sconfitta i Sixers. I successivi commenti di Embiid e di coach Doc Rivers diedero inizio alla telenovela:

“L’unica cosa che mi viene in mente sono i commenti. Ma poi, guardo indietro a quello che era stato detto durante l’anno, si è parlato del coach, che ci ha davvero coperto le spalle durante tutta la stagione, specialmente a lui. Sempre a lodarci. Quindi se questa è stata la cosa che ha fatto scoppiare tutto, non è giusto. Perché tutti sono autorizzati a fare errori, specialmente nella foga del momento. Ma io credo seriamente che ci sia qualcosa di più profondo. Ovviamente, alcune persone reagiscono alla pressione in modo diverso, specialmente quella che arriva dai tifosi e altre cose.”

Finora Ben Simmons non è sceso in campo in questa stagione. Joel Embiid sta trascinando i Philadelphia 76ers ai Playoff, grazie a una stagione da candidato MVP. Una trade potrebbe portare ai Sixers i rinforzi necessari per arrivare al titolo, visto che un ritorno in campo di Simmons nel breve periodo sembra, per ora, improbabile.

