I Toronto Raptors centrano la sesta vittoria consecutiva grazie al successo di questa notte contro i Charlotte Hornets: protagonista della serata Pascal Siakam che, con un bottino da 24 punti, 11 rimbalzi e otto assist, si mette alle spalle anni di infortuni e altre difficoltà.

SIX IN A ROW 🔥 #WeTheNorth pic.twitter.com/FgxNaxqHjs

Una doppia-doppia che alza il morale a Pascal Siakam, vittima di questi anni di infortuni e altre difficoltà che, come racconta lui stesso nel post partita, ora sono alle spalle:

“Ho vissuto un paio d’anni difficili dove non stavo bene, soprattutto fisicamente: tanti problemi che mi hanno condizionato, sentivo che c’era qualcosa che non andava. La mia spalla ora sta bene così come il mio corpo, sia fisicamente che mentalmente sto passando un buon momento. Per me ora l’importante è divertirmi e godermi il gioco, partita dopo partita: sono sicuro che faremo altre partite come quella di oggi”