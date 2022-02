Mercato NBA, James Harden cerca un’agente

I rumors riguardanti una possibile trade per James Harden si sono intensificati nelle ultime settimane. Inoltre, il suo contratto potrebbe terminare questa estate, se il giocatore decidesse di rifiutare la player option da 47 milioni di dollari. Per questa Harden e il suo manager sono alla ricerca di un’agente, che possa aiutare la star dei Brooklyn Nets ad orientarsi in queste complicate trame di mercato.

Numerosi rumors su James Harden

Secondo quanto riportano Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, entrambi di ESPN, l’agente in questione potrebbe aiutare James Harden soprattutto a gestire la free agency di questa estate. Inoltre potrebbe trattare con i Brooklyn Nets, aiutando Harden a trovare una sign-and-trade, sempre in estate, o addirittura trattando con la franchigia qual’ora volessero scambiarlo entro la trade deadline del 10 febbraio.

Sabato, coach Steve Nash ha pubblicamente affermato che non c’è alcun interesse a cedere James Harden. Tuttavia, il presidente dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey, crede che il 10 volte All-Star sia interessato a trattare con loro. La ricerca di un’agente a poche ore dalla trade deadline potrebbe essere il segnale che Harden è disposto a lasciare Brooklyn, magari accasandosi proprio a Philadelphia in cambio di Ben Simmons.

Nelle ultime stagioni, James Harden ha operato senza un’agente fisso. Il suo status gli ha sempre garantito dei contratti al massimo salariale. Tuttavia, quando nel 2020 chiese lo scambio ai Rockets, assunse due agenti della Wasserman Media Group. Questa collaborazione si è conclusa a marzo 2021, due mesi dopo la trade che portò il Barba a Brooklyn.

