Mercato NBA, Portland scambia McCollum? Approfondimento Pelicans

Il nome di CJ McCollum torna alla ribalta nelle ore che precedono la Trade Deadline del mercato NBA 2022. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN i Portland Trail Blazers avrebbero intavolato una discussione seria con i New Orleans Pelicans per valutare la fattibilità della trade. I colloqui proseguono in giornata, in attesa di sviluppi significativi. Sulle tracce del giocatore, di recente, si erano messi anche i New York Knicks.

Portland scioglie il duo McCollum–Lillard?

Le condizioni fisiche di Damian Lillard, fuori per il resto della stagione causa infortunio, impongono riflessioni urgenti in Oregon. Per cambiare direzione, anche in maniera drastica, il primo passo potrebbe essere proprio una trade che veda al centro il #3 Blazers. Sviluppi da seguire. Shams Charania di The Athletic parla di una trade con quattro giocatori coinvolti: oltre a McCollum, infatti, vi sarebbero Josh Hart Nickeil Alexander-Walker e Tomas Satoransky A Portland andrebbero anche scelte future al Draft in via di definizione.

Portland is finalizing acquiring Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky and draft compensation in the CJ McCollum trade, sources said. https://t.co/or5Ay22rZ3 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2022

