Mercato NBA, possibile asse tra Celtics e Timberwolves

Con la Trade Deadline che si avvicina sempre di più, le franchigie cercano di rinforzare i loro roster per essere competitivi in vista dei Playoff o per ricostruire un nuovo corso. Una delle società che potrebbe muoversi è quella dei Boston Celtics, che sono sopratutto alla ricerca di un terzo violino da affiancare a Jaylen Brown e Jayson Tatum.

Secondo The Athletic, tra la franchigia del Massachusetts e i Minnesota Timberwolves potrebbe nascere uno scambio. I protagonisti potrebbero essere rispettivamente Josh Richardson e Malik Beasley. I T’Wolves non sarebbero interessati a uno scambio alla pari per Beasley, ma potrebbero prendere in considerazione una proposta con Richardson e uno tra Romeo Langford e Aaron Nesmith. Il cantiere resta aperto con la Trade Deadline alle porte.

La guardia di Minnesota è diventata sacrificabile a causa delle sue difficoltà al tiro: sono soltanto 12.3 i punti di media a partita rispetto ai 20.7 della stagione 19/20 e ai 19.6 della 20/21. Ed è diminuito anche il suo minutaggio. Josh Richardson, invece, ha disputato 43 partite in questo campionato e nessuna da titolare. La sua media si attesta attualmente sui 9.9 punti, 2.9 rimbalzi e 1.5 assist.

