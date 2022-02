Mercato NBA, Nets: cosa aspettarsi dalla Trade deadline?

È difficile ipotizzare che una conferenza prepartita possa dare indicazioni rilevanti in ottica mercato, a meno di 48 ore dalla Trade Deadline, tanto più se a parlare non è un dirigente.

Consapevoli di tali elementi, ci limitiamo a riportare le dichiarazioni di Steve Nash a riguardo:

“Onestamente credo che rimarremo così. Le possibilità che un affare si concretizzi a ridosso della chiusura, soprattutto guardando al nostro contesto di squadra, sono molto ridotte. Mi concentro su questo gruppo, in particolare ora che 5-6 dei nostri migliori giocatori di rotazione non sono a disposizione . […] La finestra temporale per lavorare sulla chimica di squadra potrebbe essere molto breve, come già successo lo scorso anno. Speriamo di riuscire ad approfittarne in ogni caso per arrivare pronti ai Playoff.”

"I think we'll be exactly the same" – Steve Nash on if he sees the Nets changing before the NBA Trade Deadline pic.twitter.com/2v9HUjkMT6

— Nets Videos (@SNYNets) February 8, 2022