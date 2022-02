Mercato NBA, possibile scambio Schroder-DiVincenzo in dirittura d’arrivo

Secondo le indiscrezioni di mercato raccolte da Brian Windhorst, giornalista in forza alla redazione di ESPN, i Milwaukee Bucks ed i Boston Celtics sembrerebbero aver gettato le fondamenta per un’interessante operazione di scambio.

Nonostante non si conosca il reale grado di avanzamento della trade, pare che siano stati i Bucks a bussare alla porta dei Celtics con l’intenzione di mettere le mani su Dennis Schroder, proponendo in cambio alla franchigia del Massachusetts Donte DiVincenzo. La guardia italoamericana è sul mercato da alcune settimane ormai, non avendo trovato un accordo con la franchigia del Wisconsin circa il prolungamento del contratto.

Schroder, che sarà unrestricted free agent la prossima estate, vanta una media di 14.4 punti, 4.3 assist e 3.3 rimbalzi a partita nelle 48 apparizioni disputate sinora in stagione.

Sul versante opposto, DiVincenzo ha saltato le prime 34 partite della presente regular season a causa degli strascichi dell’infortunio alla caviglia che aveva condizionato anche la sua stagione passata. Il prodotto di Villanova, che diventerà restricted free agent tra qualche mese, ha faticato parecchio a riprender confidenza con il parquet. Il ragazzo, infatti, sta segnando solamente 7.1 punti a partita in questa stagione, tirando con il 32.4% dal campo ed il 28.6% dalla distanza.

Leggi anche:

NBA, LaMelo Ball sulla convocazione All-Star: “Notizia arrivata mentre dormivo”

Mercato NBA: tutti i colpi fino alla Trade Deadline 2022

NbaReligion sbarca su Telegram