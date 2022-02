NBA, Bradley Beal potrebbe subire un intervento chirurgico

Con ogni probabilità Bradley Beal salterà anche la prossima gara, fissata tra giovedì e venerdì notte. Un’assenza che dovrebbe portare a cinque il numero di gare saltate consecutivamente a causa della distorsione al polso sinistro rimediata circa una settimana fa. E le cattive notizie per gli Wizards non finiscono qui.

Secondo quanto riportato da Marc Stein di ESPN, il numero 3 della franchigia capitolina potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per risanare il problema al polso. Gli Wizards vorrebbero evitare questa soluzione e sperano di riabbracciarlo quanto prima, ma l’operazione sembrerebbe essere considerata seriamente.

Evaluations continue on Bradley Beal's left wrist, league sources say. The Wizards are hopeful they can rule out surgery; sources say various treatment options on the sprained ligament are being considered. He misses his fifth game in a row tonight.

