NBA, Ingram e Siakam eletti Player of the Week

La NBA ha scelto i migliori giocatori per questa settimana, precisamente la 16esima. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, i premiati sono Brandon Ingram per la Western Conference e Pascal Siakam per la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 16: Pelicans forward Brandon Ingram and Raptors forward Pascal Siakam. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2022

Ottima la settimana dei New Orleans Pelicans, reduci dalla sconfitta con i Cleveland Cavaliers e da tre successi consecutivi ottenuti con Pistons, Nuggets e Rockets. Brandon Ingram non è sceso in campo per la prima gara, ma poi ha rimediato subito alla precedente assenza con 26 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Con i Nuggets di Jokic arrivano altri 23 punti, conditi con 4 rimbalzi e ben 12 assist. Infine, il classe ’97 chiude con un’altra prestazione devastante: 33 punti, 3 rimbalzi e ancora 12 assist. Grazie a Ingram, i Pels si trovano momentaneamente al decimo posto della loro classifica.

Perfetto anche il periodo dei Toronto Raptors e dell’altro Player of the Week: Pascal Siakam. Nel doppio confronto con Miami Heat e Atlanta Hawks i canadesi non sbagliano un colpo, inanellando quattro vittorie e portandosi al sesto posto della Eastern Conference. Il numero 43 parte con 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Nel secondo match arrivano solo 16 punti, a cui si aggiungono però 14 rimbalzi e 4 assist. L’ala conclude con altre due prestazioni solidissime: 25 punti e 13 rimbalzi, poi 33 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

