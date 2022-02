Risultati NBA, Brooklyn all’ottava sconfitta di fila, triple doppie per Doncic e Jokic

I Brooklyn Nets non sanno più vincere. Nella notte, la compagine newyorchese ha dovuto cedere nettamente di fronte ai Denver Nuggets, nonostante i 27 punti e 11 assist da parte di Kyrie Irving. Harden e Durant sono ovviamente ancora fermi ai box. Tripla doppia per Nikola Jokic: per lui 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist in 30 minuti.

I 45 punti di DeRozan non hanno potuto evitare la sconfitta per Chicago. I Bulls hanno perso contro Philadelphia, trascinata dai 40 di Joel Embiid. Bella vittoria per Milwaukee che ha scardinato la difesa dei Clippers, chiudendo con 137 punti a referto. Mattatore della serata per i Bucks, il solito Antetokounmpo da 28 punti e 10 rimbalzi.

Infine, segnaliamo il trionfo di Dallas contro Atlanta: Luka Doncic ha chiuso la contesa con una tripla doppia da 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi in 28 minuti.

Denver Nuggets – Brooklyn Nets 124-104

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 108-119

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 118-105

Orlando Magic – Boston Celtics 83-116

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 98-85

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 107-120

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks 103-94

LA Clippers – Milwaukee Bucks 113-137