All-Star Game NBA, Erik Spoelstra allenerà il Team Durant

Siamo dovuti arrivare alla data ultima per conoscere l’allenatore del Team Durant per quanto riguarda l’All-Star Game NBA 2022. La gara era tra Billy Donovan ed Erik Spoelstra, ma con la sconfitta dei Bulls nella notte contro i Philadelphia 76ers, gli Heat hanno chiuso la giornata in testa alla classifica ad Est. Così ecco che il nome di Erik Spoelstra come coach di Team Durant è diventato ufficiale.

L’allenatore di Miami sarà ovviamente accompagnato dal suo staff. Per lui si tratta di un gradito ritorno, dopo aver presenziato ad un All-Star Game NBA nel 2013.

Leggi Anche

Mercato NBA, Greg Monroe firma per i Milwaukee Bucks

Mercato NBA, Kevin Durant spinge Brooklyn per la permanenza di Harden

NBA, Kyrie Irving commenta la sconfitta contro gli Utah Jazz