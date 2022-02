Mercato NBA, Kevin Durant spinge Brooklyn per la permanenza di Harden

Tante voci e speculazioni in questi giorni su James Harden, il cui futuro a Brooklyn è sempre più incerto. Il Barba non gradirebbe molto Brooklyn e vorrebbe studiare le sue alternative, la prossima estate, quando dovrebbe essere un free agent. Ecco perché i Nets sarebbero ora aperti a possibili scambi per un eventuale trasferimento.

Mercato Brooklyn Nets, le parole di Woj

Secondo Woj, però, Kevin Durant – uomo di punta di Brooklyn – vorrebbe che Harden restasse alla base.

“Questo è ciò che Kevin Durant pensa di James Harden. Pensa che potrebbero vincere diversi titoli con Kyrie Irving e James Harden in squadra. Pensa che tutti dovranno essere coinvolti tanto quanto lui […] James Harden ha detto a Durant e ai Nets che vuole continuare giocare a Brooklyn. E loro ci credono. La trade deadline è giovedì e Kevin Durant ha totale fiducia verso il front office per rinforzare il roster e non indebolirlo. Ma quando tornerà dall’infortunio, KD vuole che il gruppo si impegni quanto lui a vincere un titolo NBA. Penso che voglia continuare con James Harden in squadra.”

Secondo quanto riportano i più maliziosi, James Harden sarebbe frustrato dalle assenze continue per infortunio delle altre due stelle in squadra, specialmente con Kyrie Irving costretto a saltare le partite casalinghe. Come la scorsa stagione, stiamo tutti aspettando di vedere i Big 3 all’opera e giudicare il livello di questi Nets, e potrebbe succedere subito dopo la pausa dell’All-Star. Sempre se Harden sarà ancora in squadra.

Leggi Anche

NBA, Kyrie Irving commenta la sconfitta contro gli Utah Jazz

Risultati NBA, i Lakers la spuntano ai supplementari con New York, Milwaukee e Phoenix OK

NBA, aumenta il salary cap per la stagione 2022/23. Ecco le cifre