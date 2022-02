Mercato NBA, Greg Monroe firma per i Milwaukee Bucks

Dopo 2 partite con Washington e 3 con la canotta dei Minnesota Timberwolves, Greg Monroe ha trovato una nuova squadra, ancora una volta con un accordo temporaneo. Secondo quanto riporta Mike Scotto, il lungo ha firmato un contratto di 10 giorni con i Milwaukee Bucks. Secondo il giornalista, il veterano aveva diverse offerte sul tavolo, ma ha scelto i campioni NBA in carica poiché crede di avere una possibilità di terminare la stagione con loro.

I Bucks sono effettivamente ancora privi di Brook Lopez e hanno deciso di tagliare nelle scorse settimane DeMarcus Cousins. In 5 partite di questa stagione, Monroe ha registrato una media di 5.6 punti (59.1% dal campo), 6.2 rimbalzi e 2.4 assist, oltre a 1 stoppata ad allacciata di scarpa. Greg, lo ricordiamo, ha giocato per i Bucks per poco più di due stagioni tra il 2015 e il 2017.

The Milwaukee Bucks and free agent center Greg Monroe have agreed to a 10-day contract, a league source told @hoopshype. Monroe had multiple 10-day offers on the table before choosing the Bucks.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 5, 2022