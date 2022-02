NBA, LeBron James sulle difficoltà di Westbrook: “Deve smetterla di dubitare su se stesso”

La vittoria di LeBron James, Malik Monk, Anthony Davis e dei Lakers nella notte contro i Knicks, è arrivata per mascherare la serata molto difficile di Russell Westbrook. Il playmaker ha chiuso con appena 5 punti e in 29 minuti di gioco, tirando con un pessimo 1/10 dal campo e 2/7 ai tiri liberi. Frank Vogel ha preferito panchinare il giocatore durante i supplementari, preferendo Talen Horton-Tucker sul parquet. Queste le parole di Westbrook a fine partita:

Anche LeBron James ha voluto parlare del suo compagno di squadra con queste parole:

“Gli ho detto di scrivermi più tardi. Gli ho detto di andare avanti, di smettere di dubitare di se stesso durante la partita. Diverse volte ha avuto buone chance di tirare o di attaccare il ferro, invece ha esitato. È un giocatore istintivo, con quello che ha fatto in questo campionato non dovrebbe mai dubitare di se stesso. E non ho bisogno di insistere su quello che dobbiamo dirgli. È un grande giocatore e ho la massima fiducia nelle sue capacità, non solo per questa squadra ma anche su di lui individualmente.”