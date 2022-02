NBA, Kyrie Irving commenta la sconfitta contro gli Utah Jazz

La sconfitta della scorsa notte contro gli Utah Jazz è un bel colpo per i Brooklyn Nets. Sia perché sfidavano un avversario, che come loro, ha ambizioni e potenzialità da titolo e sia perché questa è la settima sconfitta consecutiva. In poco tempo, dalle prime posizioni della Eastern Conference, i newwyorchesi sono precipitati al sesto posto, ad una sola partita di vantaggio dal Play-in.

Kyrie Irving commenta la situazione Nets

I Nets devono tornare il prima possibile a vincere. Questa è la striscia di sconfitte più lunga della franchigia dalla stagione 2019-2020. Se i ragazzi di Steve Nash vorranno veramente competere per il titolo dovranno invertire questa tendenza e mostrare che anche nelle situazioni di emergenza la squadra può reagire. Per ora, il record senza Kevin Durant è impietoso: 2-8.

Per Irving c’è un grande problema di attenzione, concentrazione e anche di comunicazione. Sempre secondo il giocatore, la partita contro Utah n’è stata la prova. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a New York Post:

“Fin dall’inizio abbiamo avuto poche occasioni per segnare. Appena loro hanno iniziato a fare canestro costantemente noi abbiamo perso la calma e ci siamo deconcentrati. Durante i time-out abbiamo parlato e tutti avevamo in mente che cosa sbagliavamo. C’eravamo intesi in panchina ma certi cambiamenti non siamo riusciti ad attualizzarli e loro hanno controllo la partita.”

