NBA, l’ennesima tripla-doppia di Luka Doncic spazza via i Philadelphia 76ers

I Dallas Mavericks confermano il buon momento stagionale con la vittoria nella notte ai danni dei Philadelphia 76ers. All’American Airlines Center i texani superano 98-107 i Sixers guidati dall’ottava tripla-doppia di Luka Doncic di questa regular season.

Un successo maturato per quasi tre quarti di gioco (fino a 16 punti lo svantaggio nel primo tempo) e arrivato solamente negli ultimi 6 minuti, grazie ad un parziale tra terzo e quarto periodo di 35-54. Lo sloveno chiuderà il match con 33 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, mentre Reggie Bullock e Jalen Brunson partecipano alla festa con 20 punti e 19 rispettivamente.

Con il successo sui Sixers, Dallas rimane a contatto con gli Utah Jazz nella lotta al quarto posto della Western Conference, mentre Philly scende a 2 partite di differenza dalla capolista ad Est, i Chicago Bulls. E mentre ci si aspetta roster mescolati e cambi di casacca in questi ultimi giorni di mercato e possibili trade, su una cosa non si ha più dubbi: con la pubblicazione della lista delle riserve, Luka Doncic conquista la sua terza convocazione all’All-Star Game:

“Sei un All-Star. E quando ti capita, non puoi darlo per scontato. Ne sono molto felice”

LUKA DONCIC JUST EXPLODED TO THE RIM 🤯 pic.twitter.com/30NWmmV0pi

