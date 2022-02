NBA, partite super per gli snobbati all’All-Star Game!

Dopo la pubblicazione del roster che scenderà in campo all’All-Star Game 2022 non sono mancati, ovviamente, i malumori. Soprattutto da parte di chi in quel roster credeva ci sarebbe arrivato. Alcuni snobbati all’All-Star Game che proprio nella notte hanno dimostrato con le loro performance di poter ambire alla partita delle stelle.

Nello specifico, Nikola Vucevic e Jarrett Allen su tutti si sono tolti un sassolino dalla scarpa, mettendo a referto due prestazioni monstre.

Vucevic e Allen, gli snobbati all’All-Star-Game

Come detto, i centri di Bulls e Cavs hanno dominato nella notte NBA, alimentando le loro cause per un possibile rimpiazzo per infortunio. Sia Kevin Durant che Draymond Green infatti sono si stati selezionati, ma non potranno partecipare per via delle loro condizioni non al top. E qui scendono in campo i due Big Men.

Jarrett Allen chiuderà il match vinto 102-101 contro gli Charlotte Hornets con una stat line impressi0nante: 29 punti, 22 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti (60% dal campo). Altrettanto bene farà Nikola Vucevic con i suoi 36 punti (16 su 21 dal campo e massimo in stagionae), 17 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate. Una tabellino da almeno 35 punti, 15 rimbalzi e 3 stoppate che non si vedeva dai tempi di Michael Jordan nel 1996.

Jarrett Allen tonight: 29 PTS

22 REB

12-20 FG He is the first Cav with a 25/20 game on 60% shooting since Cliff Robinson in 1984. pic.twitter.com/RXzIDSkSlX — StatMuse (@statmuse) February 5, 2022

Nikola Vucevic was on another level tonight 💪 pic.twitter.com/cJqWMIV9FH — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 5, 2022

Menzioni onorevoli anche per altri due snobbati all’All-Star Game tra cui Pascal Siakam dei Raptors (33/9/4 con tre triple nella vittoria sugli Hawks) e Dejounte Murray degli Spurs (19 punti, 7 rimbalzi, 11 assist, 4 rubate e solo una palla persa nella passeggiata sui Rockets).

