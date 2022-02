NBA, Shaq su Ben Simmons: “Si comporta come un bambino”

Nel corso dell’ultima puntata di “The Big Podcast“, programma condotto da Shaquille O’Neal, l’ex centro NBA ha rivelato di esser stato contattato privatamente tramite messaggio da Ben Simmons, evidentemente stizzito da una serie di commenti formulati da “The Big Aristotle” sul proprio conto.

Di seguito, le parole di Shaq:

“Non molto tempo fa, ho definito Ben Simmons “un bambino piagnucolante” in diretta televisiva, dal momento che ritengo incresciosamente infantile la situazione di disagio creatasi per colpa sua in casa Philadelphia 76ers. Ribadisco il concetto, soprattutto in seguito agli eventi dei giorni scorsi. Non condividendo le mie parole, mi ha scritto alcuni messaggi astiosi in privato, dimostrando ancora una volta di comportarsi come un bambino. Ho cercato di rispondere con la massima educazione possibile, esponendo semplicemente il mio punto di vista. Gli ho ricordato che sta lasciando Joel Embiid sostanzialmente solo là fuori, oltre a penalizzare drasticamente la propria carriera in ottica futura.”