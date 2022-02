NBA, Luka Doncic duro: “Sconfitta colpa mia”

Brutta sconfitta nella notte per i Dallas Mavericks, superati all’overtime dagli Oklahoma City Thunder privi di Shai Gilgeous-Alexander. Luka Doncic ha chiuso la partita con 40 punti e 10 assist messi a referto, ma tutto questo non è bastato a Dallas per evitare la sconfitta. Secondo Doncic, il mancato successo contro OKC è colpa sua, a causa di alcune cattive decisioni nel finale.

Il commento di Luka Doncic

Nel dopo partita, Luka Doncic ha commentato la sconfitta. Il giocatore sloveno è stato parecchio duro con sé stesso, addossandosi tutta la colpa:

“Non lo so. Non so come spiegarlo, ma dobbiamo essere molto meglio di così. Questa partita è colpa mia. Due mie decisioni stupide negli ultimi due possessi. Non dovrebbe succedere. Per distacco è stata la mia peggior partita difensiva in questa stagione, sicuro, ed è solo colpa mia.”

É dura incolpare un giocatore che ha segnato 40 punti per una sconfitta. Ma è chiaro che Luka Doncic non usi lo stesso livello di energia e impegno nella metà campo difensiva, rispetto a quando deve attaccare. In alcuni momenti, i Mavericks hanno concesso canestri troppo facili agli avversari, che anche senza il loro miglior giocatore sono riusciti ad entrare in ritmo.

Tre Mann creates some separation from Luka Doncic and swishes the step back three pic.twitter.com/UGYaMQTHNR — hoops bot (@hoops_bot) February 3, 2022

Luka Doncic era anche il difensore diretto di Kenrich Williams, il giocatore di OKC che ha segnato il canestro del pareggio sul finire dei tempi regolamentari. Un errore che difficilmente Doncic si perdonerà.

WHAT A PLAY TO FORCE OT 😮 pic.twitter.com/bMhakDyWOq — SportsCenter (@SportsCenter) February 3, 2022

