NBA, coach Bill Fitch è mancato all’età di 89 anni

Come comunicato dalla figlia Marcy Ann Coville e dalla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Bill Fitch, due volte Coach of the Year (1976 e 1980) e Campione NBA con i Boston Celtics nel 1981, è scomparso all’età di 89 anni nella sua casa di Lake Conroe, Texas.

Anche Rick Carlisle, presidente della National Basketball Coaches Association, si è unito al dolore della famiglia Fitch, pronunciando un sentito necrologio in onore dell’allenatore presso il quale proprio l’attuale coach degli Indiana Pacers, in qualità di assistente, iniziò la sua carriera tecnica nel 1989.

Nel corso della stagione 1996-1997, Fitch fu inserito nel novero dei dieci migliori allenatori della storia NBA. Il nativo di Davenport ha ricoperto il ruolo di head coach per 25 stagioni, guidando cinque differenti franchigie: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Houston Rockets, New Jersey Nets e Los Angeles Clippers.

Soprannominato dagli addetti ai lavori “Captain Video“, Finch fu uno dei primi allenatori ad utilizzare massivamente materiale registrato, preparando le partite tramite l’analisi dei filmati degli avversari e conducendo innovative sessioni di talent scouting con l’ausilio dei video.

