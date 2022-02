NBA, 50-40-90: cosa significa, chi l’ha raggiunto

50-40-90: cosa significa

Nel basket il fatidico 50-40-90 non si richiama a una semplice operazione di somma aritmetica. I tre numeri sopracitati fanno riferimento a percentuali minime da mantenere, nell’arco dell’intera annata, in altrettante categorie statistiche. Tali voci sono, rispettivamente: percentuale di realizzazione al tiro, percentuale da tre punti e percentuale ai tiri liberi.

Ecco chi è riuscito nell’impresa in NBA

Raggiungere il 50-40-90 una o più volte nel corso della carriera NBA rappresenta una pietra miliare significativa. Per quanto non sia un traguardo riconosciuto in via ufficiale, infatti, può fornire un buon indicatore della completezza di un giocatore. Steve Nash, ad esempio, ci è riuscito in quattro diverse occasioni. Sono nove i giocatori ad aver centrato l’obiettivo in NBA: un club assolutamente esclusivo. Scopriamo assieme le annate da record, i numeri e i nomi degli atleti interessati (in grassetto quelli ancora in attività).