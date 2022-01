NBA, Frank Vogel sull’infortunio di LeBron James: “Rimarrà fuori”

Tornato a Los Angeles sabato per problemi al ginocchio sinistro, LeBron James ha saltato la partita di ieri sera dei suoi Lakers ad Atlanta (perduta con il punteggio di 129-121). La risonanza magnetica effettuata dal fuoriclasse – assente ormai da 3 partite – ha rivelato un “gonfiore generale” del ginocchio. Nella giornata di giovedì, il nativo di Akron avrebbe sentito i primi dolori. Prima di questo stop, il giocatore aveva dato vita ad una serie di 18 partite consecutive (di cui 17 senza Anthony Davis ) con almeno 25 punti a referto. Queste le parole di Vogel sulle condizioni di James:

Nella sua 19a stagione NBA, James è il 2° capocannoniere del campionato con 29.1 punti a partita (36.6 minuti in media, il 4° tempo di gioco più alto della lega). Un dato che fa presumere quanto serva ai gialloviola in campo.

“Fargli risparmiare energie? Ci penso ogni giorno. Siamo sempre attenti al carico che sta trasportando, siamo in costante comunicazione con lui e lo staff medico. Facciamo molto affidamento sullo staff medico e su Mike Mancias per ciò che sarà meglio fare. Non è proprio il lavoro di un allenatore capire quanto forzare un giocatore, quindi ci affidiamo principalmente alla squadra medica.”