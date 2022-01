NBA, brutto infortunio per Joe Ingles: oggi risonanza magnetica

Utah Jazz in ansia per le condizioni fisiche di Joe Ingles. Il giocatore australiano, impegnato in un arresto di potenza dopo la penetrazione a canestro, é finito a terra toccandosi il ginocchio sinistro. Smorfie di dolore e lacrime nell’immediato non lasciano particolare ottimismo sulla diagnosi medica. Si attende ad ogni modo l’esito della risonanza magnetica in giornata.

Joe Ingles goes down with a knee injury in Minnesota. pic.twitter.com/AvsIlZQNyh — David James (@DavidDJJames) January 31, 2022

Utah Jazz compatti attorno a Joe Ingles dopo l’infortunio

Mike Conley in pensiero per il compagno di squadra:

“La sconfitta fa davvero male ma ciò che è successo a Joe, il vederlo con le lacrime agli occhi, ci ha tolto tanta energia. Mi auguro che l’infortunio sia minimo e che possa recuperare nel più breve tempo possibile.”

