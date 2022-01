Risultati NBA, Denver ridicolizza Milwaukee, bene Chicago e Phoenix

Quinta vittoria consecutiva per Denver che nella notte ha regolato i Milwaukee Bucks. Jokic, in campo per soli 28 minuti, ha chiuso con 18 punti, 9 rimbalzi e 15 assist. I Nuggets hanno dato dimostrazione offensiva chiudendo con il 60.2% dal campo e un clamoroso 23/43 da dietro l’arco. Milwaukee non è riuscita a tenere il passo nonostante una 16a partita consecutiva con almeno 25 punti di Giannis Antetokounmpo: 29 punti e 9 rimbalzi.

I Suns, con la vittoria di stanotte contro San Antonio, sono la prima squadra a raggiungere 40 vittorie, per sole 9 sconfitte. Con questo record Monty Williams ha già la garanzia di allenare i Suns nell’All-Star Game e sarà a capo della squadra di LeBron. Dallas ha invece ceduto di fronte ad Orlando. Male anche Cleveland contro Detroit.

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 130-116

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 115-105

Orlando Magic-Dallas Mavericks 110-108

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 100-136

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 126-106

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 115-110

Charlotte Hornets-LA Clippers 90-115