NBA: Gli Hawks ospitano i Lakers | LIVE

Lakers alla 6ª partita in dieci giorni nella loro lunga maratona sulla costa Est. Atlanta sarà impegnata domani notte contro Toronto in back to back. Assente, per i Lakers, LeBron James. Il #6 è rimasto a Los Angeles per trattare al meglio l’infortunio al ginocchio.

HAWKS-LAKERS: la cronaca LIVE



Primo quarto

Nove punti rapidi per Anthony Davis che guida il parziale gialloviola. Alla prima pausa il vantaggio è 19-15 Lakers. Per i padroni di casa John Collins è già in doppia cifra a metà 1º quarto.

L.A. poco attenta nella gestione dei possessi, con tante palle perse evitabili in avvio. Atlanta ne approfitta e torna a -1 (24-23). Timeout Lakers. 3:41 alla fine del quarto.

Defense to offense reallll quick pic.twitter.com/GcoxpvOJcy — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 30, 2022

C’è lo zampino di Danilo Gallinari, in doppia cifra in sei delle ultime sette gare disputate, nel vantaggio Hawks dopo 12’. Prima la palla recuperata innesca il contropiede Hawks e la tripla di Delon Wright. Poco più tardi Gallo si mette in proprio e colpisce da lontano a fil di sirena: 33-34.

Secondo quarto

Percentuali ben oltre il 60% per entrambe le squadre, padroni di casa a +4 a 9:26 dall’intervallo lungo. L.A. torna momentaneamente avanti di una sola lunghezza con i punti 4-5 della serata di Russell Westbrook. Trae Young in lunetta raggiunge la doppia cifra e poi sfrutta la palla nona palla persa del primo tempo Lakers per dare il +2 ai suoi: Atlanta in vantaggio a 3’ dalla fine del secondo periodo (54-56). L.A, chiude però la prima metà di gara con il piede sull’acceleratore: la quarta tripla di serata di Malik Monk certifica il 17-6 in favore degli ospiti. Si va al riposo sul 71-62.

Malik Monk beats the halftime buzzer to complete a 19-PT first half 🔥@Lakers lead at the break on NBA League Pass: https://t.co/L8Rrlv9ZoR pic.twitter.com/OGKY3zEQ0c — NBA (@NBA) January 30, 2022

Terzo quarto

Alla ripresa delle operazioni, Stanley Johnson si iscrive al tabellino di serata con la tripla dall’angolo sinistro e dà a L.A. il +10 (74-64).

in aggiornamento