NBA, Sengun a lezione da Olajuwon

Nella poco brillante stagione dei Rockets, lo sviluppo dei giocatori scelti al Draft diventa l’imperativo. Chi maestro migliore di Hakeem Olajuwon per il turco Alperen Sengun?

I Rockets hanno condiviso sul proprio account social un breve video di “dietro le quinte” che mostra l’allenamento personalizzato del giovane rookie accanto alla leggenda due volte campione NBA proprio a Houston. Il messaggio è chiaro: “Per essere un giocatore completo, in campo devi sentirti libero”. Controllo di palla e virata gli aspetti del gioco su cui lavorare.

"To be a complete player, you feel free on the court."

Hakeem Olajuwon X Alperen Sengun pic.twitter.com/cwvfYClIFq

