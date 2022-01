NBA, Daniel Gafford fuori dalla rotazione Wizards

Il rientro di Thomas Bryant dal lungo stop per infortunio ha ridisegnato la rotazione Wizards nella mente del coach, Wes Unseld Jr. Il centro ha giocato la prima partita da titolare della sua stagione contro i Memphis Grizzlies e per lo staff di Washington è tempo di riflessioni.

Gafford out, ma il mercato NBA non c’entra

La temporanea esclusione di Gafford è dovuta a scelta tecnica. Secondo quanto riportato da Josh Robbins di The Athletic, coach Unseld ha deciso di prescindere dalla rotazione a tre nel ruolo di ‘centro’ per aiutare la squadra a ritrovare ritmo. Considerando che Gafford non può essere scambiato fino ad aprile, dunque oltre la Trade Deadline 2022, il mercato non ha particolare rilevanza nel quadro delineatosi.

Leggi anche:

NBA, Sengun a lezione da Olajuwon

Il video tributo dei Dallas Mavericks per coach Carlisle

Kyrie Irving commenta la sconfitta dei Nets a Golden State

Risultati NBA: la tripla di Thompson decide il big match con Brooklyn, VanVleet batte Miami al terzo overtime