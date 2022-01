Risultati NBA: la tripla di Thompson decide il big match con Brooklyn, VanVleet batte Miami al terzo overtime

Indiana Pacers 105 – 132 Dallas Mavericks

Iniziamo dal largo successo casalingo dei ragazzi di coach Kidd, che tra le mura amiche dell’American Airlines Center strapazzano i malcapitati Pacers mettendo in cascina il successo numero 29 della regular season e rovinando il ritorno a casa di Rick Carlisle, che a Dallas ha trascorso le ultime 13 stagioni.

Una serata speciale, dunque, ma non certo per Indiana, che a fine primo tempo incassa 12 punti di scarto (60-72) per poi riporre una volta per tutte i remi in barca nel corso di una seconda metà di gara targata esclusivamente Mavs.

Il tutto nonostante i 21 punti, 15 rimbalzi e 8 assist del solito Domantas Sabonis, che non bastano a tener testa alla doppia doppia da 30 punti e 12 assist firmata Luka Doncic, che per non farsi mancare nulla cattura anche 6 rimbalzi.

Toronto Raptors 124 – 120 Miami Heat [3OT]

Il match più intenso della notte va in scena alla FTX Arena di Miami, dove i padroni di casa crollano al terzo overtime sotto i colpi di Fred VanVleet, autore delle due triple decisive che consentono ai suoi di tornare in Canada con 24 successi stagionali e un record pienamente positivo.

Trascinati da un Jimmy Butler da 37 punti, 14 rimbalzi e 11 assist i ragazzi di coach Spoelstra rimontano uno svantaggio di 16 punti al terzo quarto riuscendo a reggere l’urto degli avversari per 50 minuti, con la tripla della disperazione scoccata da Gabe Vincent che avrebbe addirittura dato la vittoria ai suoi se solo Spoelstra non avesse già chiamato il timeout.

A quel punto entra in scena VanVleet, che reduce da un misero 3-15 dal campo nei tempi regolamentari aggiusta la mira e porta i suoi a una meritata vittoria.

Boston Celtics 107 – 97 New Orleans Pelicans

Ordinaria amministrazione o quasi per i ragazzi di coach Udoka, che in quel di New Orleans colgono un buon successo grazie alla verve di Tatum e Brown, bravi a colpire la difesa dei Pelicans nel momento clou del match.

Gara che sorride agli ospiti sin dalle battute iniziali, con Boston che vola sul +18 dopo solo due quarti (52-34, che diventa 38-34 considerando i punti segnati dai soli Tatum e Brown) per poi consentire agli avversari di recuperare un po’ di terreno nel corso del terzo periodo.

A quel punto, però, le stelle di Boston ingranano una marcia in più e a colpi di triple affossano le chance dei Pelicans, cui non bastano i 19 punti di Jose Alvarado. 38 punti , 8 rimbalzi e 7 assist, invece, per Tatum, mentre Jaylen Brown si ferma a 31 punti. Fondamentale anche il lavoro difensivo di William III, protagonista con 16 rimbalzi e 4 stoppate.