NBA, Kyrie Irving commenta la sconfitta dei Nets a Golden State

Non basta un super Kyrie Irving, alla sua ottava presenza stagionale. I Brooklyn Nets infatti cadono in casa dei Golden State Warriors 106-110 complici anche le pesanti assenze delle due stelle Kevin Durant e James Harden. Quarta sconfitta consecutiva della banda di Steve Nash, precipitata al sesto posto ad Est.

Ai microfoni dei reporter, lo stesso Irving ha ben chiarito l’importanza di un roster il più possibile integro per conseguire le ambizioni che i Nets si sono imposti:

“E’ chiaro che abbiamo bisogno di tutti, e che tutti diano il massimo in campo. Senza James [Harden] sei ovviamente in negativo in quanto a produzione. Ti mancano i suoi 30 punti, 10 rimbalzi e 10 assist che è capace di darci ogni partita. Noi facciamo del nostro meglio per colmare questa mancanza, ma se non giochiamo ad un alto livello è difficile. Specialmente in difesa e contro squadre di questo calibro”

Kyrie Irving e il difficile momento Nets

Nonostante la sconfitta, la presenza dell’ex Celtics ha certamente alimentato le speranze di vittoria per i suoi. Notevoli infatti i suoi 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Per i Nets solo altri due giocatori in doppia cifra, con Patty Mills (24 con sei triple) e James Johnson (14).

Martedì notte andrà invece in scena un altro importante match con l’ennesima contender della Western Conference, in casa dei lanciatissimi Phoenix Suns. La stesso Kyrie Irving non sembra però turbato dal momento complicato dei suoi:

“Non è la prima volta che perdo quattro partite in fila. Non è la prima volta nemmeno per Steve [Nash] nè per James. Molti di noi sanno cosa significa. Quello che credo, e sono certo di parlare per tutti i miei compagni, è che non possiamo permetterci di essere fragili. Nessun avversario si dispiace se a noi manca qualche giocatore a roster. Tutto quello che vogliono è batterci, dobbiamo restare forti”

Leggi anche

Risultati NBA: la tripla di Thompson decide il big match con Brooklyn, VanVleet batte Miami al terzo overtime

NBA, Devin Booker: “Il rispetto degli altri giocatori è quello che conta maggiormente per me”

NBA, Marcus Smart sulle critiche nei suoi confronti: “Mi fanno ridere”