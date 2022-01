Mercato NBA, James Jones prolunga il contratto con i Phoenix Suns

Secondo le indiscrezioni raccolte da Marc Spears, di The Undefeated James Jones ha rinnovato il proprio contratto dirigenziale con i Phoenix Suns e sarà pertanto il General Manager della franchigia dell’Arizona anche nelle prossime stagioni. Le indicazioni dell’insider sono state poi confermate da un comunicato stampa apparso sul sito internet della squadra dell’Arizona.

Come James Jones si è guadagnato la riconferma ai Suns

Tre volte campione NBA da giocatore con la maglia dei Miami Heat nel 2012 e nel 2013 e con quella dei Cleveland Cavaliers nel 2016, Jones era arrivato a Phoenix un po’ in sordina. Al termine della scorsa stagione è stato insignito del premio di “Executive of the Year“ giustificato ampiamente dal colpo da maestro firmato con l’ acquisizione di Chris Paul, ciliegina su una torta che – con il senno di poi – gli ha regalato tante soddisfazioni. La squadra ha infatti raggiunto le NBA Finals dopo aver vinto 51 delle 72 partite giocate in stagione regolare.

Il GM dei Suns si è distinto anche all’inizio della presente stagione sempre in relazione alle trattative legate al contratto di Chris Paul. La riconferma del playmaker da Wake Forest sembra aver eliminato definitivamente qualsiasi scoria della sconfitta patita in estate contro i Bucks, come testimoniato dall’attuale record di Phoenix (37-9), che si attesta come il migliore della lega.

