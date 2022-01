Mercato NBA: Westbrook-Rockets? Ecco la richiesta di Houston

Inutile girarci intorno: Russell Westbrook è uno dei problemi più grandi dei Lakers edizione 2021/2022. Il trio stellare formato con LeBron James e Anthony Davis ad inizio stagione non sta rendendo come ci si aspettava. Anzi, per essere ancora più laconici, sta completamente deludendo le aspettative.

In tanti vedevano nel roster dei Lakers una squadra costruita male e amalgamata ancora peggio, con elementi che tra di loro avevano ben poco che spartire. I più ottimisti vedevano invece nei gialloviola una seria contendente al titolo. Alla fine i primi sembrano avere la ragione dalla loro parte: con un deludente record di 22-23, i Lakers stanno seriamente pensando a come poter dare una svolta alla stagione. Anche liberandosi degli elementi più in difficoltà, come Russell Westbrook.

Trade Westbrook-Rockets: è possibile?

I Lakers sarebbero quindi disposti, più che seriamente, a discutere la posizione del proprio numero 0. Il problema più grande sembra però trovare un’altra squadra disposta a sobbarcarsi le prestazioni non convincenti di un 33enne in declino fisico, con seri problemi al tiro e con un’attitudine di gioco che spacca a metà tra tifosi e hater. E che guadagna 44 milioni di dollari.

Una franchigia interessata parrebbe però esserci e per Westbrook sarebbe un ritorno al recente passato: gli Houston Rockets. I texani, dal canto loro, non farebbero però una semplice “opera di carità”, ma avrebbero una richiesta ben definita per avallare la trade: ottenere la prima scelta del 2027 dei Lakers. Una scelta che sembra ancora molto lontana, ma che vedendo i contratti attuali dei Lakers – nessuno degli attuali sarà ancora valido ora del 2027- potrebbe acquistare un grande valore.

Inoltre i Rockets avrebbero dalla loro parte la carta John Wall, che guadagna praticamente quasi quanto Westbrook: circa 44$ milioni. I due si potrebbero così ritrovare ad essere scambiati ancora una volta, come quando Westbrook fu spedito a Washington, proprio dai Rockets, in cambio di Wall. I Lakers si ritroverebbero in mano un oggetto semi-sconosciuto: Wall è ben lontano dal giocatore che ci si ricorda, un All-Star fatto e finito, e ha giocato solo 40 partite nelle ultime tre stagioni. Varrebbe la pena scommettere così tanto?

