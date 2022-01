NBA, Steve Kerr spiega rotazione e minuti di Klay Thompson

14’ giocati nella prima metà di gara contro i Dallas Mavericks e poi subito in campo al rientro dopo la pausa lunga negli spogliatoi. Steve Kerr ha provato a cambiare le carte in tavola per aiutare Klay Thompson a trovare ritmo.

Steve Kerr e la gestione di Klay Thompson

L’allenatore degli Warriors è stato chiaro nell’illustrare la decisione. Un estratto delle dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“Stiamo cercando di evitare che resti in panchina [con pause prolungate] nel corso della partita. […] Il suo minutaggio è stato portato a circa 25’. Nel secondo tempo avevamo forse pensato a tre parentesi più brevi ma dato che la gara era in controllo l’abbiamo lasciato in campo perché continuasse a giocare trovando ritmo.”

Klay Thompson, da parte sua, ha accolto con favore la decisione del coaching staff:

“Mi sono sentito bene all’inizio del secondo periodo. Ero sciolto, attivo. Impareremo da questa situazione.”



Il #11 ha chiuso con 15 punti, due rimbalzi e sei assist (6-12 al tiro, 3-5 da tre punti).





