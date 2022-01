NBA, Joel Embiid certifica: “Posso aggiungere ancora decine di aspetti al mio gioco”

Parzialmente vincolati dal putiferio generato dal caso “Ben Simmons” ad inizio stagione, i Philadelphia 76ers hanno saputo reinventare brillantemente il proprio piano partita, distribuendo le funzioni della guardia australiana tra i validissimi effettivi rimasti a disposizione di Doc Rivers.

A proposito di talento, l’apporto trascinante profuso sinora da Joel Embiid consente di annoverare lo stesso centro camerunense a pieno titolo tra i primissimi candidati al prossimo titolo di MVP. L’ex giocatore di Kansas, infatti, vanta una media stagionale di 28.7 punti, 10.7 rimbalzi e 4.3 assist a partita a partita, resa ancor più soddisfacente, agli occhi dello stesso coach Rivers, dalla qualità delle singole giocate per la squadra e dalla capacità di rimanere mentalmente sempre dentro la partita:

“Joel gioca ormai con grande cognizione di causa. Determina le partite come pochi giocatori nella lega ed ha migliorato esponenzialmente la capacità di creare situazioni per i compagni. Non chiedere più il pallone essenzialmente per sé, ma lavorarlo anche per il bene degli altri, è il vero salto di qualità di questa stagione”.