NBA, Darius Garland esalta i Cavs: “La città aspetta da tanto”

I Cleveland Cavaliers stanno vivendo una delle loro stagioni più gloriose, guidati da coach Bickerstaff che ambisce seriamente al premio di Coach of the Year. L’allenatore ha trovato il mix perfetto, fatto di giovani e di esperienza, per portare la squadra tra le migliori quattro della Eastern Conference.

Il livello a Est si è alzato tantissimo e la franchigia dell’Ohio ha risposto come meglio non poteva, nonostante le pesantissime assenze di Collin Sexton e Ricky Rubio. Il merito è anche di un Darius Garland in formato gigante che viaggia a un ritmo di 19.7 punti, 3.4 rimbalzi e 7.9 assist. Il classe duemila, parlando con Shams Charania di The Athletic, ha toccato diversi temi tra cui il significato che avrebbero i Playoff per la città:

“La città è dietro di noi a sostenerci. Questa città ha aspettato questo momento per molto tempo, quindi raggiungere i Playoff significherebbe tantissimo per Cleveland e l’organizzazione Cavaliers.”

Darius Garland ha anche confessato di voler scrivere la storia della franchigia senza l’ombra pesante di LeBron James:

“Io e Kevin Love abbiamo parlato proprio di questo un paio di giorni fa. Lasciare la nostra eredità senza avere a che fare con LeBron [James] sarebbe davvero bello. Fare una corsa Playoff senza di lui, dopo tanto tempo, sarebbe fantastico.”

Naturalmente, il lavoro dei Cavs non è ancora ultimato e la strada da percorrere è ancora lunga. Riportare in alto il nome della franchigia senza l’aiuto di un certo James rappresenta il primo obiettivo di tutti.

