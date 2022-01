NBA, Tyler Herro entra nel protocollo anti-Covid

I Miami Heat si apprestano a giocare contro i Portland Trail Blazers con qualche problema di troppo. Alla lista degli assenti si è aggiunto Tyler Herro, che è entrato nel protocollo di salute e sicurezza della lega e starà fuori per un po’ di tempo. A riportarlo è Chris Haynes di Sports Yahoo.

Miami Heat guard Tyler Herro has entered health and safety protocols and has been ruled out of tonight's game against the Portland Trail Blazers, team says.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 19, 2022