NBA, Desmond Bane pensa al MIP: “Dovrei essere tra i candidati”

Tra i giocatori più decisivi in casa Memphis Grizzlies c’è il nome di Desmond Bane. Il classe ’98 ha fatto passi da gigante rispetto alla sua prima stagione in NBA: media punti raddoppiata, da 8.5 a 17.7, e tiro da tre con il 42%. Numeri e prestazioni che lo inseriscono di diritto nella lista dei papabili vincitori del Most Improved Player.

Come raccontato al podcast dell’insider di ESPN Chris Haynes, il numero 22 dei Grizzlies crede davvero di poter vincere il riconoscimento. Queste le sue parole:

“Spesso non vogliono darlo a ragazzi come me o Jerami Grant, dicendo che il nostro ruolo è cambiato. Ma il ruolo cambia più si migliora. Quando cresci e migliori, ricevi maggiori possibilità. Così funziona il gioco. Non daranno una possibilità a un ragazzo che non è pronto per questo. Io credo di dover essere tra i candidati. Ragazzi come Jerami Grant, Devonte Graham: questi sono giocatori a cui darei il mio voto.”

Ma Desmond Bane ha un altro obiettivo nel mirino: il primo posto al 3-Point Contest dell’All-Star Weekend che si terrà il mese prossimo a Cleveland. Gareggiare per vincere è l’auspicio:

“Se mi inviteranno, cercherò di giocarlo e di vincerlo. Sarebbe speciale. Sono entrato nella lega con una reputazione di tiratore. Entrare in una simile competizione al mio secondo anno in NBA sarebbe un sogno realizzato e un riconoscimento per tutto il mio duro lavoro. Voglio essere considerato come uno dei migliori tiratori del mondo. Essere invitato sarebbe un grandissimo complimento, un grande segno di rispetto, una ricompensa per il mio lavoro.”

Leggi anche:

NBA, Darius Garland esalta i Cavs: La città aspetta da tanto

Mercato NBA, Indiana ha le idee chiare: Sabonis solo in cambio di un All-Star

Mercato NBA, i Boston Celtics mettono sul mercato Al Horford