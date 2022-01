Mercato NBA, Indiana ha le idee chiare: Sabonis solo in cambio di un All-Star

Ormai non è più un segreto. Gli Indiana Pacers hanno deciso di smantellare il proprio roster e cambiare faccia alla squadra, mettendo di fatto sul mercato i pezzi più pregiati del team. Giocatori come Domantas Sabonis, Caris LeVert e Miles Turner sono infatti stati dichiarati cedibili.

Il record mediocre dei ragazzi di Rick Carlisle (15-29) ha finalmente convinto il front office a spingere sul temuto tasto reset e mescolare una rosa che sembra non essere pronta per poter avvicinarsi all’élite della Eastern Conference. Su una cosa però la dirigenza non sembra transigerà: Domantas Sabonis potrà lasciare Indianapolis soltanto in cambio di un affermato All-Star.

Discorso diverso per i vari LeVert e Turner, sui quali la franchigia potrebbe limitarsi a richiedere picks o giovani prospetti.

The Indiana Pacers are asking for an All-Star caliber player in return for Domantas Sabonis, per @JaredWeissNBA pic.twitter.com/wHRQCFbXcq — NBA Central (@TheNBACentral) January 19, 2022

Il lituano, alla sua quinta stagione coi Pacers, sta mettendo a referto medie di 18.9 punti, 11.9 rimbalzi e 4.7 assist a partita e potrebbe essere l’ideale seconda punta per una squadra che vuole puntare al titolo NBA.