Mercato NBA, i Boston Celtics mettono sul mercato Al Horford

I Boston Celtics si candidano apertamente a squadra da seguire nel mercato NBA. Dopo la trade a tre team (San Antonio Spurs e Denver Nuggets) che ha accolto a roster Bol Bol e PJ Dozier, la franchigia del Massachusetts continua a mettere in vetrina alcuni dei suoi giocatori. Nello specifico, Al Horford è stato apertamente dichiarato cedibili dal front office bianco verde.

Brad Stevens e staff vogliono infatti puntare ad un profilo differente nel ruolo di cinque, in un ruolo delicato in cui a roster spiccano i discontinui Enes Kanter Freedom e Robert Williams III su tutti. Il veterano quindi rappresenta la pedina di scambio ideale per imbastire una possibile trade, in una stagione tutto sommato positiva per il dominicano.

Al Horford, dopo l’annata ad OKC passata praticamente da spettatore, è riuscito a rientrare nei suoi standard ed a dimostrarsi un onesto contributore nella stagione dei Celtics. Nonostante il disastroso 28.5% da tre, Horford rimane mentore ed ottimo difensore per un roster molto giovane ed i suoi 7.4 rimbalzi e 1.4 stoppate a partita potrebbero fare gola a diverse squadre alla ricerca di un big dalla leadership certa.

Oltre al veterano, i reporter americani dichiarano che la franchigia avrebbe messo sul mercato anche giocatori come Josh Richardson e Dennis Schroeder. E mentre per il tedesco la stagione è stata finora molto complicata, per l’ex Mavs le stats sono interessanti: 10.1 punti a partita per Richardson, figli di un 45% dal campo e di un abbondate 41% da tre. Un 3&D che potrebbe spostare diversi assets.

As the Celtics begin to make deals, sources tell @TheAthleticNBA they are exploring trading Al Horford while looking for another center on the market.

Latest intel on Boston’s tenuous situation, from team leadership to trade talks: https://t.co/8Duy5GYsuq

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) January 19, 2022