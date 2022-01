Risultati NBA, Thompson ne fa 21 e Golden State vince, KO Knicks con Minnesota

Dopo il Martin Luther King Day, nella notte sono scese in campo solamente quattro squadre. Di fronte ai Pistons, avversario ideale per rilanciarsi, gli Warriors hanno vinto facilmente al Chase Center con il punteggio di 102-86. Si tratta della loro terza vittoria nelle ultime 8 partite. Klay Thompson ha brillato con la sua miglior partita dal suo rientro in campo: 21 punti – 6/13 dal campo di cui 3/8 dall’arco – 3 rimbalzi, 4 assist e 2 palle rubate in 21 minuti mentre Stephen Curry ha aggiunto altri 18 punti e 8 assist.

Karl-Anthony Towns ha invece realizzato il canestro vincente a 29 secondi dalla fine che permesso a Minnesota di vincere al Madison Square Garden contro i New York Knicks. I Timberwolves colgono la loro sesta vittoria nelle ultime otto uscite stagionali, tornando al 50% di vittorie (22-22). Davanti alla sua famiglia, KAT ha messo a referto 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, ben aiutato da Anthony Edwards, autore di 21 punti, mentre D’Angelo Russell ha chiuso con 17 punti. Per i padroni di casa, a nulla sono serviti i 27 di un buon Evan Fournier, così come i 21 punti, 9 rimbalzi, 9 assist e 4 stoppate di Julius Randle.

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 110-112

Golden State Warriors – Detroit Pistons 102-86