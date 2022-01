Mercato NBA: completata trade tra Celtics, Nuggets e Spurs

A tre settimane dalla trade deadline, termine ultimo per le operazioni di mercato in NBA, qualcosa inizia a muoversi. Dopo la trade tra New York Knicks e Atlanta Hawks, che ha portato Cam Reddish nella Grande Mela, ecco l’ufficialità di un altro maxi scambio che coinvolge Boston Celtics, Denver Nuggets e San Antonio Spurs.

I biancoverdi hanno spedito Juancho Hernangomez in Texas liberando così Bryn Forbes direzione Denver. Completano il triangolo gli arrivi di Bol Bol e PJ Dozier alla corte di coach Ime Udoka.

Una trade che non sposta certo gli equilibri di nessuna delle tre franchigie coinvolte ma che possiamo definire positiva per tutte le parti in causa. I Nuggets infatti, sono convinti che Forbes possa aggiungere tiro da 3 in uscita dalla panchina, i Celtics si mettono in casa due giocatori infortunati ma con la partenza di Hernangomez si allontanano dal rischio concreto chiamato Luxury Tax e infine gli Spurs si mettono in casa un’ala versatile, utile in uscita dalla panchina.

