NBA, Joel Embiid commenta la sua prestazione contro i Miami Heat

Dopo un inizio di gara a dir poco difficile, i Philadelphia 76ers conquistano un’importante vittoria sul parquet nemico dei Miami Heat. Guidati dalla loro stella Joel Embiid, i Sixers battono 109-98 Jimmy Butler e compagni dopo una rincorsa durata più di metà partita.

L’indecisa partenza del centro (3 su 11 per lui nei primi 24 minuti, 1 su 4 ai liberi) ha messo però a rischio la competitività degli ospiti, che nel primo tempo si sono dovuti affidare a Seth Curry e Tobias Harris per mantenersi a contatto. Poi, il camerunense è esploso: 9 su 11 da campo a partire dalla ripresa per 25 punti dei suoi 32 totali, conditi anche da 12 rimbalzi.

Partita “diesel” per Joel Embiid

Nonostante l’ottima prestazione complessiva, Embiid ai microfoni del postpartita si è dimostrato molto critico sul suo operato nel primo tempo:

“Non avrei mai potuto giocare peggio di come ho fatto nel primo tempo. Lo ripeto, probabilmente sono stato il peggior giocatore in NBA ad inizio partita. Tutto quello che dovevo fare però era continuare ad essere aggressivo. Ho sbagliato un paio di tiri davvero facili nel primo tempo. E poi i tiri liberi, era da un po’ che non li tiravo così male. Certo, il gomito non è al 100%, ma dovevo continuare a lottare e alla fine torniamo a casa con una vittoria”

Il 25° successo stagionale per Philadelphia la proietta nelle parti alte della Eastern Conference, a sola mezza partita dai Milwaukee Bucks ed una e mezza dagli stessi Miami Heat. Il loro quinto posto ad Est significa ad oggi Playoff diretti, senza passare dal torneo preliminare.

Il calendario pare abbastanza abbordabile per Joel Embiid e compagni da qui a fine mese, con solo due trasferte nelle prossime sette partite. Vedremo che tipo di record avrà Philadelphia ad inizio febbraio.

Leggi anche

NBA, Kevin Durant preoccupa i Nets: distorsione al ginocchio

NBA, Jimmy Butler “Lowry è il nostro leader”

NBA, Rick Carlisle commenta la sconfitta contro i Phoenix Suns