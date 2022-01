NBA, Kevin Durant preoccupa i Nets: distorsione al ginocchio

La stella dei Nets Kevin Durant ha messo in stato d’allarme tutta la franchigia quando è uscito anzitempo dal campo nella sfida contro i New Orleans Pelicans.

A 5:38 dal termine del secondo quarto, infatti, l’attuale miglior marcatore dell’NBA ha lasciato il campo, ed è stato comunicato dai Brooklyn Nets che non sarebbe rientrato per giocare.

Kevin Durant ha sofferto una distorsione al ginocchio: si attende la risonanza magnetica

Kevin Durant si è fatto male quando il suo compagno di squadra Bruce Brown ha provato a fermare la penetrazione di Herbert Jones, cadendo su KD stesso. Durant ha subito capito che qualcosa non andava e ha chiesto al coach Steve Nash la sostituzione lasciando il campo.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo lo stato del giocatore, che è stato visto uscire dall’arena zoppicando, durante l’ultimo quarto. Steve Nash, in accordo con lo staff medico, ha specificato che durante la giornata di oggi, Durant si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio.

Il numero #7 dei Nets era appena tornato in quintetto dopo aver saltato il back-to-back contro OKC; con Kyrie Irving ancora impossibilitato a giocare le gare in casa, l’assenza di Kevin Durant peserà molto alla squadra e molto probabilmente toccherà a James Harden farsi carico della quantità di punti portata in dote da KD.

Leggi anche:

Infortuni NBA: la lista aggiornata

NBA, Jimmy Butler “Lowry è il nostro leader”

NBA, Rick Carlisle commenta la sconfitta contro i Phoenix Suns