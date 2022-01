NBA, Zach LaVine tira un sospiro di sollievo: nessun danno strutturale al ginocchio

Buone notizie in arrivo per i Chicago Bulls: la guardia Zach LaVine non dovrà rimanere fuori per un periodo di tempo troppo lungo. Il giocatore si è sottoposto ad una risonanza magnetica che non ha mostrato danni strutturali al ginocchio sinistro.

LaVine verrà rivalutato dallo staff medico nella prossima settimana, e, dopo aver saltato la trasferta a Boston, si sottoporrà ad alcuni trattamenti al ginocchio.

Infortunio meno grave del previsto per Zach LaVine: Billy Donovan commenta così la situazione

Il coach della squadra, Billy Donovan, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo lo stato del proprio giocatore.

“Ovviamente eravamo molto ottimisti, vedendo lo stato del giocatore, e siamo grati del fatto che Zach non abbia sofferto un infortunio grave. Questo è il motivo per cui lo staff ha richiesto la risonanza magnetica, in modo da poter permettere al giocatore di continuare con le terapie e di rivalutarlo tra qualche giorno. Sappiamo con certezza che non ci vorrà troppo tempo per rivederlo in campo, e questa è una bellissima notizia per noi. Adesso deve solo avere pazienza e continuare con terapie e trattamenti.”

Nessuna novità per quanto riguarda una possibile data di rientro in campo, con il coach che ha risposto in questo modo al quesito.

“Credo che lo staff dovrà valutare come lui risponderà alle terapie per avere una visione più chiara su un possibile rientro.”

Zach LaVine è caduto male nella sfida contro Golden State, lo scorso venerdì, nel tentativo di raccogliere un rimbalzo offensivo. I Bulls sembrano essere molto ottimisti riguardo il proprio giocatore, ma hanno deciso di optare per una via cauta a causa del grave infortunio sofferto da LaVine allo stesso ginocchio nel 2017.

Una stagione che sta consacrando l’ex giocatore dei T-Wolves tra le migliori guardie della lega, con le statistiche che dicono 25 punti, 4.8 rimbalzi e 4.2 assist a partita, con il 49% del campo.

