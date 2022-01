NBA, Rick Carlisle commenta la sconfitta contro i Phoenix Suns

Nella notte gli Indiana Pacers sono stati sconfitti dai Phoenix Suns. Rick Carlisle, capo allenatore dei Pacers, sapeva che questa era una sfida difficile e che la squadra era chiamata a una grande prestazione. Tuttavia, non è andata come sperato. Questa sconfitta pesa molto, e ora i Pacers si ritrovano sempre più lontani dai Play-in.

Nonostante la sconfitta, Carlisle ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: la sua squadra sta facendo sempre più progressi e la sconfitta contro i Suns ha mostrato alcune lacune sulle quali si lavorerà nei prossimi allenamenti. Queste le sue parole:

“I Phoenix Suns hanno giocato una grande gara. Dopo l’intervallo abbiamo visto tutti la loro forza. Hanno continuato a segnare e noi non siamo riusciti a star dietro. Guardando il lato positivo è sempre utile affrontare grandi squadre per rendersi conto di quali cose funzionano durante la partita e quali sono da cambiare o da lavorarci su. Sono un po’ amareggiato per il risultato, ma non per l’impegno che i ragazzi hanno messo.”