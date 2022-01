Risultati NBA, gli Warriors dominano Chicago, mentre Dallas ferma Memphis

Diverse le partite andate in archivio nella notte NBA. Tra queste spicca certamente la sfida tra Golden State Warriors e Chicago Bulls, terminata con la vittoria nettissima dei californiani con il risultato di 138-96. Bene Kuminga (25 punti), Jordan Poole (22 punti), Andrew Wiggins (21 punti). Per Stephen Curry sono invece arrivati 19 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Da segnalare l’assenza di Klay Thompson, tenuto a riposo da coach Kerr.

Phoenix ha vinto sul campo di Indiana, grazie ad un superlativo Devin Booker (35 punti in altrettanti minuti), ben assistito da DeAndre Ayton (doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi). Prova sufficiente anche per Phila che ha vinto in casa contro Boston. Terza vittoria nelle ultime quattro, invece, per Detroit: la compagine del Michigan, nella notte, ha avuto la meglio sui Toronto Raptors. Per Cade Cunningham sono arrivati 18 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Miami manda in doppia cifra ben 7 giocatori e regola gli Atlanta Hawks di un buonissimo Danilo Gallinari (18 punti e 5 rimbalzi in 35 minuti di permanenza sul parquet).

Dallas ha invece arrestato la striscia di undici vittorie consecutive registrata da Memphis, trionfando proprio in Tennessee creando separazione nel corso del quarto quarto. Prestazione di livello per Luka Doncic il quale – dopo un primo tempo scialbo – ha chiuso con una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Indiana Pacers – Phoenix Suns 94-112

Charlotte Hornets – Orlando Magic 109-116

Detroit Pistons – Toronto Raptors 103-87

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 111-99