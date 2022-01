Mercato NBA, Stephenson e i Pacers si accordano su un altro 10-day contract

Gli Indiana Pacers hanno voluto mettere di nuovo alla prova Lance Stephenson, dopo il primo capitolo svoltosi tra il 2010 e il 2014 e il secondo tra il 2017 e il 2018. E il classe ’90 ha risposto presente, a tal punto da meritarsi un altro 10-day contract. La franchigia e il giocatore, dunque, proseguiranno insieme per altri dieci giorni, come riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports.

Indiana Pacers are signing Lance Stephenson to a second 10-day hardship contract, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 11, 2022

Questa scelta non sorprende poi così tanto. L’impatto della guardia in questo primo 10-day contract è stato davvero forte. Nelle cinque partite disputate, Lance Stephenson ha avuto una media di 7.5 punti, 2.8 rimbalzi e 3.3 assist e ha tirato con il 32% dalla linea dei tre punti. Ma sopratutto si è messo in mostra con i 30 punti realizzati contro i Brooklyn Nets il 6 gennaio.

Tuttavia, qualche giorno fa si era parlato di un contratto fino al termine della stagione e il fatto che per qualche motivo non sia arrivata tale sicurezza lascia leggermente spiazzati. Questo secondo 10-day contract, comunque, non cancella la possibilità di vedere i Pacers e Stephenson insieme fino alla fine del campionato, ma per dirlo dovremo aspettare ancora un po’. Nel frattempo, al 31enne non resta che continuare a giocare e convincere chi lo guarda.

